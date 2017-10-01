اقتصاد وأسواق

سعر الذهب فى أسواق الصاغة المصرية.. الأحد

المال- خاصتنشر "المال" متوسط سعر جرام الذهب فى الأسواق المصرية،اليوم الأحد،الموافق 1-10– 2017 وهى: