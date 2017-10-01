اقتصاد وأسواق

سعر الذهب فى أسواق الصاغة المصرية.. الأحد

المال- خاصتنشر "المال" متوسط سعر جرام الذهب فى الأسواق المصرية،اليوم الأحد،الموافق 1-10– 2017 وهى:
1 أكتوبر، 2017 1 أكتوبر، 2017

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المال- خاص

تنشر “المال” متوسط سعر جرام الذهب فى الأسواق المصرية،اليوم الأحد،الموافق 1-10– 2017 وهى:

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