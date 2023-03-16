سعر الذهب عيار 21 يواصل اشتعاله ليتجاوز 2030 جنيها بالمصنعية اليوم 16-3-2023

اشتعلت أسعار الذهب بشكل قوي على مدار الأسبوع الحالي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 16-3-2023 ارتفاعًا جديدًا في سوق الصاغة بكل محافظات الجمهورية، بعد قفزات في أوقية الذهب ببورصة المعادن؛ على خلفية أزمات مصرفية أمريكية، بالإضافة إلى طلب بنك كريدي سويس الدعم من الحكومة السويسرية.

وأظهرت تقارير عن شعبة الذهب بالغرف التجارية أن عيار 21 واصل تحقيق أعلى مستوياته في تاريخها، ليبلغ العيار الأكثر مبيعًا وانتشارًا في مصر نحو 1935 جنيهًا للجرام، مقارنة بسعر الجرام أمس الذي بلغ 1930 جنيهًا، غير شامل المصنعية والتى تُحدَّد وفقًا لكل عيار وتختلف من شركة لأخرى، فيما يتجاوز 2030 جنيهًا بالمصنعية.

سعر الذهب اليوم

وترصد جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 16-3-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2210 جنيهات)

ولم يتوقف سعر الذهب عيار 24 عن تحقيق قفزاته الكبيرة، وهو أعلى سعر للجرام في مصر، ليبلغ 2210 حنيهات، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1935 جنيهًا)

كما اشتعل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بقوة متأثرًا بصعود السعر العالمي، ليبلغ في التعاملات 1935 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1660 جنيهًا)

واصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأرخص محليًّا تحقيق مستويات قياسية ليبلغ 1660 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بحوالى 40 جنيهًا ليبلغ نحو 15480 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 68510 جنيهات، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.210 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

قفزت البورصة العالمية للمعادن في التعاملات اليومية بشكل ملحوظ، فيما ربح المعدن الأصفر عالميًّا اليوم نحو 4 دولارات، لتسجل نحو 1920 دولارًا.