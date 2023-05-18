سعر الذهب عيار 21 يعاود الارتفاع ويربح 25 جنيها اليوم 18-5-2023

ارتفاع طفيف في سعر أوقية الذهب في منتصف جلسة اليوم لبورصة المعادن الدولية، ليصعد من جديد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس 18-5-2023، بعد هبوط متتال على مدار 3 أيام في سوق الصاغة بمختلف المحافظات.

وعلمت “المال” من مصادر مطلعة بسوق الصاغة، أن سعر المشغولات الذهبية ارتفع بقيمة 25 جنيهًا للجرام، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعًا على مستوى الجمهورية لنحو 2225 جنيهًا للجرام، مقارنة بسعره أمس والذي بلغ 2200 دون احتساب المصنعية.

سعر الذهب

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 18-5-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2545 جنيهًا)

وقفز خلال تعاملات اليوم سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى سعرًا في مصر ليبلغ نحو 2545 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2225 جنيهًا)

فيما عاود سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 الصعود بتداولات سوق الصاغة بشكل ملحوظ، ليسجل 2225 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1910 جنيهات)

كما ارتفع أيضًا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرًا محليًّا ليبلغ 1910 جنيهات فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

وحقق سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر أرباحًا ملحوظة بقيمة 200 جنيه ليبلغ نحو 17800 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وارتفعت سعر سبيكة الذهب عيار 24 لتسجل نحو 78895 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.545 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وما زال التذبذب عنوان سعر الأوقية في التعاملات ببورصة المعادن العالمية، لتعاود الصعود الطفيف، خلال التعاملات، ليبلغ 1977 دولارًا، وسط توقعات بمواصلة الصعود عالميًّا.