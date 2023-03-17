سعر الذهب عيار 21 يشتعل مجددا ليقترب من 2050 جنيها بالمصنعية لأول مرة

واصلت أوقية الذهب ارتفاعها بشكل طفيف في آخِر التداولات الأسبوعية لبورصة المعادن الدولية، فيما يستفيد من ذلك الارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 17 مارس 2023، لتسجل مستويات تاريخية جديدة في سوق الصاغة بالمحافظات.

وبلغت أرباح سعر الجرام حوالي 5 جنيهات فى افتتاحية السوق، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعًا على مستوى الجمهورية، وخاصة في الوجهين البحري والقبلي الآن، نحو 1950 جنيهًا للجرام، مقارنة بسعره أمس الذي بلغ 1945 دون احتساب المصنعية، ليقترب الجرام من 2050 جنيهًا بالمصنعية.

سعر الذهب

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 17 مارس 2023 في التقرير التالي.

سعر جرام الذهب عيار 24 (2230 جنيهًا)

وقفز صباح اليوم سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى سعرًا في مصر ليسجل بالتعاملات نحو 2230 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1950 جنيهًا)

فيما ارتفع أيضًا سعر جرام الذهب اليوم عيار 21، بشكل ملحوظ صباحًا ليبلغ 1950 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1672 جنيهًا)

وصعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرًا محليًّا ليبلغ 1672 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

وواصل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر تحقيق أرباح نحو 40 جنيهًا ليبلغ نحو 15600 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 69309 جنيهات، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.230 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتستفيد التعاملات في البورصة العالمية للمعادن بسعر الدولار عالميًّا بعد انخفاضه كذلك، بالأزمة المصرفية الأمريكية بعد أزمة بنك سيليكون فالي، ليعاود سعر أوقية الذهب عالميًّا الصعود الطفيف خلال التعاملات ليبلغ 1933 دولارًا.