سعر الذهب عيار 21 يرتفع 6 جنيهات مخالفا توقعات الانخفاض بسبب إعلان الفيدرالي الأمريكي

ارتفع سعر الذهب عيار 21 بمقدار 6 جنيهات، الأربعاء، مخالفا توقعات الانخفاض بسبب إعلان الفيدرالي الأمريكي، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية إن السعر العالمي للذهب قد سجل ارتفاعا جديدا الآن ليصل إلى 1736 دولارا للأوقية مقابل 1709 دولارات خلال بداية تعاملات الأربعاء، مخالفا التوقعات الدولية التي ترقبت انخفاضه بعد إعلان الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.



وأضاف ميلاد، في بيان الأربعاء، أن أسعار السوق المحلية ارتفعت خلال التعاملات المسائية بنحو 6 جنيهات مقارنة بالصباح ليسجل عيار 21 نحو 991 جنيها.

وفي وقت سابق، أصدر الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي” قراره بخصوص مصير أسعار الفائدة مساء الأربعاء عندما انتهى من اجتماعه الخامس هذا العام بشأن الفائدة والذي بدأه الثلاثاء، إذ قرر رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.75%.