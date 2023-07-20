سعر الذهب عند ذروة 9 أسابيع مع ضعف الدولار وآمال وقف رفع الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، إلى أعلى مستوى في تسعة أسابيع؛ بفضل ضعف الدولار والمراهنات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يوقف قريبًا دورة رفع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0325 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1987.18 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى منذ منتصف مايو.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1988.80 دولار.

وقال بادن مور، رئيس إستراتيجية الكربون والسلع الأولية في بنك أستراليا الوطني: “من المحتمل أن نصل إلى نهاية رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السوق المفتوحة الاتحادية (يوم 26 يوليو)”.

وتساعد أسعار الفائدة المنخفضة الذهب لأنها تقلل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2%، مقتربًا من أدنى مستوى في أكثر من عام، مما يجعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى.

ومن المتوقع أن يرفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع المقبل، ليبقيها في نطاق 5.25 – 5.5% في عام 2023، وفقًا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.