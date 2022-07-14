سعر الذهب عالميا يتراجع الخميس مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1% خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار، مع تراجع التوقعات للذهب بالفعل بسبب المخاوف من أن يلجأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي” إلى رفع أكبر لأسعار الفائدة، هذا الشهر، للتصدي للتضخم المتصاعد، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتراجع سعر الذهب في العقود الفورية بنسبة 1% إلى 1718.69 دولار للأوقية بحلول الساعة 0757 بتوقيت جرينتش. وهبطت أسعار العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 1% أيضًا إلى 1717.70 دولار.

وسجل الدولار مستوى قياسيًّا مرتفعًا جديدًا في 20 عامًا، مما أضرّ الطلب على الذهب المسعَّر بالعملة الأمريكية بين المشترين الذين يملكون عملات أخرى.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، مما نال من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدًا ثابتًا.

وأظهرت بيانات ليل الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في الولايات المتحدة قفز بنسبة 9.1% في يونيو الماضي، وهو أكبر ارتفاع في أكثر من أربعة عقود.

وأدى ارتفاع الدولار إلى دفع أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في نحو عام، يوم الأربعاء، بعد تقرير التضخم، لكن تراجع العملة الأمريكية ساعد المعدِن النفيس على تحقيق انتعاش حادّ وإنهاء الجلسة على ارتفاع.

وتشير التوقعات إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيكثف تحركاته للحد من الضغوط التضخمية برفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه القادم للسياسة في 26- 27 يوليو الحالي.

وعلى الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يضر جاذبيته نظرًا لأنه لا يدر عائدًا ثابتًا.

وانخفضت العقود الفورية للفضة بنسبة 1.1% إلى 18.98 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 1.5% إلى 841.96 دولار، والبلاديوم 1.3% إلى 1949.43 دولار.