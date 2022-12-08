سعر الذهب اليوم في مصر 8-12-2022.. وعيار 18 يتراجع 90 جنيها

هبوط حاد شهده سعر الذهب اليوم في مصر، لعيار 21 الخميس 8-12-2022 مطلع تعاملات اليوم الصباحية في سوق الصاغة بمختلف المحافظات، وسط حركة بيع في السوق المحلية لجني الأرباح التي حققها المعدن الأصفر بالتزامن مع خسارة أوقية الذهب نحو 3 دولارات بتعاملات البورصة العالمية للمعادن .

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 90 جنيها في منتصف تعاملات اليوم، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 1630 جنيها، مقارنة بسعره صباحا الذي سجل 1720 جنيها بدون المصنعية والتي تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب اليوم في مصر

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 8-12-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1860 جنيها)

هبطت أسعار الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل قوى ليسجل 1860 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1630 جنيها)

وهبط بشكل حاد سعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 21 نتيجة زيادة حركة البيع وتذبذب التعاملات ليبلغ 1630 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1384 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 تراجعا ليسجل الأقل سعرا محليا ويبلغ 1384 جنيهًا فى التعاملات وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (13040 جنيها)

وتراجع بقوة سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بشكل ملحوظ ليتراجع ويسجل نحو 13040 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 ليسجل نحو 56730 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وانخفض سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.860 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1782دولار مع توقعات بالهبوط مجددا.