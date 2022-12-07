سعر الذهب اليوم في مصر 7-12-2022.. عيار 21 يعاود التراجع

انخفض مجددا سعر الذهب اليوم في مصر الاربعاء 7-12-2022 بشكل طفيف بداية التداولات في سوق الصاغة ، على خلفية هبوط سعر الاوقية خلال تعاملات البورصة العالمية للمعادن في ثالث ايام التعاملات الاسبوعية بعد صعود سعر الدولار عالميا ما ساهم في حركة بيع للمعدن الاصفر عالميا

من جانبه كشف نادي نجيب عضو شعبة الذهب ، أن جرام الذهب خسر 10 جنيهات من قيمته ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1700 جنيها للجرام، مقارنة بسعره منتصف اليوم والذي سجل 1710 جنيها، بدون المصنعية التي تختلف من عيار لآخر وفقا للتشكيلة.

الذهب اليوم

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 7-12-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1940 جنيها)

تراجع جديد شهده سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل ملحوظ ، ليسجل 1940 جنيها ، ولا يزال العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1700 جنيه)

فيما هبط سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 مع تراجع سعر اوقية الذهب اليوم عالميا ليبلغ 1700 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا والاعلي بيعا في السوق

سعر جرام الذهب عيار 18 (1455 جنيهًا)

وانخفض جرام الذهب اليوم عيار 18 بشكل مستمر على مدار اليوم ، ليسجل الأقل سعرا محليا ويبلغ 1455 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (13600 جنيه)

وفقط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 80 جنيها من قيمته ليسجل نحو 13600 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 60140 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

كما تراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.940 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وانخفض من جديد سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1772 دولار ، مع تخوفات برفع سعر الفائدة الامريكية وتأثيره على المعدن الأصفر عالميا