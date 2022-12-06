سعر الذهب اليوم في مصر 6-12-2022.. وعيار 21 يخسر 190 جنيها

تراجع جديد سجله سعر الذهب عالميا ثاني أيام التداولات الأسبوعية في بورصة المعادن العالمية ، ماساهم في انهيار سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 6-12-2022 بشكل ملحوظ خلال تعاملات سوق الصاغة الصباحية لتراجع الطلب على المعدن الأصفر عالميا وهبوط الأوقية بشكل عنيف.

وأعلنت شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية ، أن سعر الجرام تراجع حوالي 190 جنيها صباحا ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1640 جنيها للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات أمس التى سجلت 1830 جنيها، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

الذهب والدولار

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 6-12-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1880 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 تراجع حاد اليوم في مصر ، ليسجل 1880 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1640 جنيها)

واكدت شعبة الذهب ان سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 تأثر بقوة بهبوط السعر عالميا ليفقد 190 جنيها اليوم ليبلغ 1640 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1410 جنيهات)

كما انخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ، وهو الأقل سعرا تراجعا محليا ليسجل 1410 جنيهات فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (13120 جنيها)

وفقد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 1520 جنيها ليتراجع ويسجل نحو 13120 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 58280 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 لحوالي 1.880 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1770 دولارا نهاية اليوم.

ويرجع انخفاض سعر الذهب على خلفية توجه المستثمرين للمضاربة في الدولار نتيجة صعود سعره بقوة بالإضافة إلى عدم وجود طلب على المعدن عالميا.