سعر الذهب اليوم في مصر 22-12-2022.. وعيار 24 يواصل التراجع تزامنا مع اجتماع البنك المركزي

هبط منذ قليل سعر أوقية الذهب في تداولات بورصة المعادن الدولية ما يؤثر على سعر الذهب اليوم في مصر 22-12-2022 خلال التداولات المسائية، ويساهم في تراجع المعدن الأصفر في سوق الصاغة قبل الإعلان عن نتائج اجتماع البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وعلمت “المال” أن المعدن الأصفر فقد حوالى 18 دولارا للأوقية عالميا، فيما انخفض سعر الجرام محليا بنحو 60 جنيها على مدار اليوم حتى الآن ، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 24 التقل طلبا في مصر نحو 1960 جنيها للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات أمس التى سجلت 2020 جنيها، غير شاملة المصنعية.

سعر الذهب والدولار

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 22-12-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1960 جنيها)

ويواصل الملاذ الآمن خسائره بالسوق المحلية، ليهبط سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر، ويسجل 1960 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1710 جنيهات)

كما فقد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 نحو 60 جنيها على مدار اليوم في التعاملات ليبلغ 1710 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1465 جنيهًا)

وهبط بقوة سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 لاسيما وانه العيار الاقل سعرا في مصر ليسجل 1465 جنيهًا فى التعاملات، وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (13680 جنيها)

كما لم يحافظ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر على استقراره ليفقد 480 جنيها ليتراجع ويسجل نحو 13680 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وانخفض منذ قليل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 60760 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 تراجعا ملحوظ ليسجل حوالي 1.960 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

تراجع جديد شهده سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1797 دولارا مساء اليوم .