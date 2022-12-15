سعر الذهب اليوم في مصر 15-12-2022.. وعيار 24 يسجل 2025 جنيها

تسيطر الضبابية في سوق الصاغة على سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 15-12-2022 ، حيث قفز سعر الجرام عيار 24 صباح اليوم بنحو 25 جنيهاً، وسط صعوبة في تسعير المعدن الأصفر محليا ، رغم هبوط أوقية الذهب في تداولات بورصة المعادن الدولية نحو 30 دولارا للأوقية على خلفية إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي زيادة سعر الفائدة بواقع 50 نقطة.

وتترقب الأسواق المحلية اليوم وغدا اجتماع صندوق النقد الدولي لمناقشة حصول مصر على تمويلات جديدة ، فيما يسجل سعر الجرام عيار 24 نحو 2025 جنيها للجرام في التداولات الصباحية اليوم بدون مصنعية للجرام الواحد الذي تتراوح مصنعيته ما بين 50-90 جنيها .

الذهب

وينشر موقع “المال” أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 15-12-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (2030 جنيها)

وقفز سعر جرام الذهب عيار24 والذي يسجل الأعلى قيمة في مصرمنتصف اليوم ليبلغ حوالي 2030 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1525 جنيهًا)

كما ارتفع جرام الذهب اليوم عيار 18 ليبلغ الجرام 1525 جنيهًا بدون مصنعية ؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1750 جنيها)

ووفقاً لأسعار الذهب اليوم فقد ارتفع أيضاً سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل ملحوظ ليبلغ نحو 1750 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر الجنيه الذهب اليوم (14000 جنيها)

وبلغت مكاسب سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 200 جنيه ليصل إلي مستوي 14000 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 صباح اليوم نحو 62930 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.030 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتراجعت أوقية الذهب عالمياً من 1808 دولارات أمس لتسجل نحو 1778 دولار منتصف تعاملات اليوم بعد خفض سعر الفائدة.

وذكر رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس جريوم باول ، أن المركزي الأمريكي سيتبنى المزيد من الرفع في سعر الفائدة العام المقبل حتى رغم انزلاق الاقتصاد الأمريكي صوب ركود محتمل، وعلل ذلك بأن الاقتصاد سيتكبد ثمناً باهظاً أكثر إذا لم يكبح المركزي التضخم بقوة.