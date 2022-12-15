سعر الذهب اليوم في مصر 15-12-2022.. وعيار 18 يقفز 25 جنيها للجرام

شهد سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 15-12-2022 عيار 18 الأكثر مبيعا في القاهرة تحركا ملحوظ لليوم الثاني على التوالي وسط ضبابية في سوق الصاغة المحلية وامتناع بعض محال الذهب عن الشراء تخوفاً من تحرك الأسعار، بالتزامن مع هبوط سعر أوقية المعدن الأصفر في تعاملات اليوم الرابع ببورصة المعادن الدولية.

وعلمت المال من مصدر مسئول في أحد شركات الذهب أن سعر الذهب اليوم في مصر ارتفع بنحو 25 جنيهاً للجرام الواحد ، ليبلغ جرام الذهب عيار 18 حوالي 1525 جنيهاً اليوم بدلاً من 1500 جنيهاً مساء أمس بدون مصنعية للجرام الواحد الذي تتراوح مصنعيته ما بين 70-120 جنيها، ليتجاوز الجرام حاجز 1600 جنيه بالمصنعية.

سعر الذهب

وتقوم جريدة المال بنشر أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 15-12-2022

سعر جرام الذهب عيار 18 (1525 جنيهًا)

وقفز في منتصف تعاملات اليوم سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ليبلغ الجرام 1525 جنيهًا بدون مصنعية ؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر جرام الذهب عيار 24 (2030 جنيها)

كما ارتفع في سوق الصاغة سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا في مصر ليبلغ حوالي 2030 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1750 جنيها)

وحقق سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ارباح جديدة ققيمة 25 جنيها خلال تداولاته ليبلغ نحو 1750 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر الجنيه الذهب اليوم (14000 جنيها)

وبلغت ارتفاعات الجنيه الذهب اليوم في مصر منتصف التعاملات نحو 200 جنيه ليصل إلي مستوي 14000 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت في التداولات بسوق الصاغة سعر أوقية الذهب عيار 24 صباح اليوم نحو 62930 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.030 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.