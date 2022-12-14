سعر الذهب اليوم في مصر 14-12-2022.. وعيار 21 يقفز 50 جنيها

شهد سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 14-12-2022 ارتفاعا مجددا بقيمة 50 جنيها للجرام في التعاملات المسائية في سوق الصاغة على مستوى الجمهورية بعد ثباته على مدار 4 أيام ، ليقفز مجددا مع صعود سعر أوقية الذهب في تعاملات بورصة المعادن الدولية في ثالث أيام التداولات الأسبوعية.

ولازالت أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تذبذبا على مدار اليوم ، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1700 جنيه للجرام في التداولات المسائية اليوم بدلاً من 1650 جنيهاً صباح اليوم بدون مصنعية للجرام الواحد الذي تتراوح مصنعيته ما بين 50-90 جنيها، فيما بدأ الطلب على المعدن الاصفر في الصعود داخل الأسواق المحلية وعالمياً.

سعر الذهب اليوم

وينشر موقع المال فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 14-12-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1947 جنيها)

وعلمت المال من نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية ، أن سعر الجرام عيار 24 هو الأعلى سعرا في مصر قد سجل ارتفاع طفيف ليبلغ حوالي 1947 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1700 جنيه)

كما ارتفع منذ قليل خلال تعاملات اليوم سعر جرام الذهب عيار 21 ليسجل نحو 1700 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1455 جنيهًا)

وصعد مجدداً بعد ثبات متواصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ليبلغ الجرام بدون مصنعية 1455 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (13600 جنيه)

وصعد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 400 جنيه ليصل إلى مستوى 13600 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 مساء اليوم نحو 60357 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.947 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.