سعر الذهب اليوم في مصر 13-12-2022.. وعيار 21 يحافظ على مستوياته

ثبات متواصل سجله سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 13-12-2022 ، في التعاملات المسائية بسوق الصاغة المحلية ، رغم ارتفاع سعر اوقية الذهب في بورصة المعادن الدولية بأكثر من 20 دولار على مدارت التداولات اليومية فيما لم يتغير سعر عيار 21 الآن.

ولليوم الرابع على التوالي تستمر أسعار الذهب في مصر عند مستوياتها ، فيما أعلن بعض محال الذهب أمس توقف حركة البيع والشراء ، فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر نحو 1650 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره صباح اليوم ، غير شامله المصنعية والتى تختلف من عيار لآخر.

أوقية من الذهب

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر 13-12-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1890 جنيها)

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعر ثبات ملحوظاً خلال التعاملات ليسجل 1890 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا ومبيعا في مصر نظرا لسعره.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1650 جنيه)

وأستقر بشكل متواصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في التداولات ليبلغ 1650 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 ( 1425 جنيها)

كما واصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأقل سعراً مستوياته المنخفضه ليبلغ 1425 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (13200 جنيها)

فيما حافظ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر على مستوياته ليسجل نحو 13200 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 58590 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.890 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

ولا زالت التعاملات في البورصة العالمية تسجل ثبات في التعاملات فقد شهد سعر أوقية الذهب ثبات اليوم نحو 1809 دولارًا للاوقية

وتستفيد أسعار الذهب اليوم في مصر نتيجة ارتفاع سعر الدولار في البنوك المحلية امام الجنيه بالاضافة إلى صعود سعر اوقية الذهب عالميا