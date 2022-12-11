سعر الذهب اليوم في مصر 11-12-2022.. وعيار 18 يسجل 1425 جنيها

استقرت على مدار اليوم الثاني سعر اوقية الذهب عالميا نظرا لتوقف التداولات في بورصة لندن الدولية للاجازة الاسبوعية ، ليثبت معها سعر الذهب اليوم في مصر الاحد 11-12-2022 في التداولات المسائية بكافة محال الصاغة على مستوي الجمهورية بعد ثباتها صباحا.

وعلمت المال ، من نادي نجيب عضو شعبة الذهب ، ان سوق الصاغة اغلق ابوابه اليوم ليواصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1670 جنيه للجرام، وهي نفس اسعاره امس غير متضمنة المصنعية ، فيما ينخفض الطلب على المشغولات الذهبية.

أسعار الذهب اليوم

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 11-12-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1890 جنيها)

واوضح نجيب ان سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا قد واصل مستوياته خلال التعاملات ليبلغ 1890 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 1670 جنيه)

واستقر ايضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل متواصل في التداولات المسائية ليبلغ 1670 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

وتترقب الأسواق عودة التداولا في البورصات العالمية غدا الأثنين وسط توقعات بارتفاع أسعار الذهب عالميا ما يؤثر على المعدن الاصفر محليا

سعر جرام الذهب عيار 18 (1425 جنيهًا)

كما ثبت يتغير سعر جرام الذهب عيار 18 ليواصل مستواه عند 1425 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (13360 جنيه)

وحافظ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر على مستوياته رغم هبوطه امس ليبلغ 13360 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 58590 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

ولم يتغير سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.890 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستقر سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1800 دولار.