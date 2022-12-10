سعر الذهب اليوم في مصر 10-12-2022.. واستقرار عيار 21



استقرار جديد في نهاية التعاملات اليومية سجلته سعر الذهب اليوم في مصر السبت 10-12-2022 بشكل ملحوظ في سوق الصاغة بمصر ، بعد اشتعالها على مدار الاسبوع الماضي محليا ، وقفزة ايضا في بورصة المعادن الدولية قرب 1800 دولار للاوقية.

ويترقب سوق الصاغة اجتماع صندوق النقد الدولي لمناقشة حصول مصر علي الدفعة الاولى من قرض صندوق النقد البالغ 3 مليارات دولار ، وهو ما سيوضح حركة الذهب خلال الاسبوع الحالي بالاضافة الى مستويات العرض والطلب ، في الوقت الذي يستقر سعر الذهب عيار 21 الاكثر مبيعا في مصر عند مستويات 1650 جنيها للجرام بدون مصنعية.

سعر الذهب اليوم

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 10-12 -2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1890 جنيها)

وقالت منصة آي صاغة ، ان سعر جرام الذهب عيار 24 صباحا اغلق عند مستوي منخفض اليوم ، ليسجل العيار اقل بيعا نحو 1890 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1650 جنيه)

واضافت المنصة ان سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 سجل مساءا في التعاملات ليبلغ 1650 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1420 جنيهًا)

اما عن سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا بالسوق فقد استقر ايضا ليبلغ 1420 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (13200 جنيه)

وهبط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر صباحا لكنه اغلق اليوم على ثبات ملحوظ عند نحو 13200 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 58590 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.890 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهد سعر أوقية الذهب عالميًّا استقرار التعاملات اليوم نحو 1800 دولارًا للاوقية