سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الجنون.. وعيار 24 يسجل 2022 جنيها

اشتعلت مساء اليوم سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 6-12-2022 في تعاملات سوق الصاغة المحلية على خلفية صعود سعر الأوقية عالميا مع توقعات بهبوط السعر محليا واستمرار التذبذب وتوقف التسعير في بعض المجال التجارية.

وقفز سعر الذهب في مصر بالتداولات المسائية بنحو 50 جنيها ، ليبلغ سعر جرام عيار 24 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية وخاصة في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 2010 جنيهات للجرام، مقارنة بسعره أمس الذيى سجل 1960 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 6-12-2022 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2022 جنيها)

أشتعل سعر جرام الذهب عيار 24 الان ، وهو الاعلى سعر في مصر بالتعاملات الآن ليبلغ 2022 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1760 جنيها)

كما عاود سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ، الارتفاع مثل باقي الاعيره بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1760 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1510 جنيهًا)

وصعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا محليا ليبلغ 1510 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (14120 جنيها)

وقفزت سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 14120 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد ليربح نحو 64 جنيها للجنيه

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 62682 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.022 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وسجلت التعاملات في البورصة العالمية للمعادن ارتفاع فى سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات لتسجل نحو 1781 دولار.