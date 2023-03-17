سعر الذهب اليوم في مصر يقفز 85 جنيهًا.. عيار 21 يتخطى 2120 جنيهًا بالمصنعية

ما زال المعدن الأصفر يحقق مستويات تاريخية لم يسبقها ولم يتوقعها أحد، ليشتعل سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 17-3-2023 بمحال الصاغة التى تقوم ببيع المعدن في التعاملات المسائية، متأثرة بقفزة الأوقية واقترابها من حاجز 2000 دولار في بورصة المعادن الدولية.

وقالت الشعبة العامة للذهب، إن المعدن الأصفر ربح اليوم نحو 85 جنيها للجرام في سوق الصاغة، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي نحو 2130 جنيهًا للجرام بالمصنعية، ونحو 2035 جنيها بدون مصنعية، مقارنة بسعره صباحا التى سجلت 1950 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 17-3 -2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2320 جنيها)

قفزات مستمرة يشهدها سعر جرام الذهب عيار 24 ليرتفع بقيمة نحو 85 جنيهات مساء، ليبلغ 2320 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2035 جنيها)

وواصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 اشتعاله اليوم بعد صعود قوي بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1800 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1740 جنيهًا)

وربح سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة في مصر 85 جنيها على مدار التداولات ليسجل 1740 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بقيمة 680 جنيها ليسجل نحو 16280 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

كما تأثر سعر أوقية الذهب عيار 24 بتلك الارتفاعات بنحو 71920 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.320 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1985 دولارا.

ويستفيد سعر الذهب في مصر من ارتفاع الطلب وانخفاض المعروض بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية.