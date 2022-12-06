سعر الذهب اليوم في مصر يعاود التراجع.. وعيار 18 يقترب من 1500 جنيه

أعلنت شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية تراجع سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 6-12-2022 تراجعت بشكل مفاجئ وعنيف مجددًا في منتصف تعاملات سوق الصاغة بمختلف المحافظات، رغم ارتفاع سعر الأوقية عالميًّا في تعاملات البورصة العالمية للمعادن، بالتزامن مع ارتفاع الدولار أمام الجنيه.

وكشفت الشعبة، في بيانها، أن سعر جرام الذهب في مصر خسر نحو 50 جنيهًا خلال التعاملات، ليبلغ سعر جرام عيار 18 الأكثر انتشارًا في القاهرة الآن نحو 1500 جنيه للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات الصباح البالغة 1550 جنيهًا، غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب اليوم

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 6-12-2022 بعد ارتفاع الدولار

سعر جرام الذهب عيار 24 (2000 جنيه)

وتراجع سعر الجرام الآن عيار 24، ليسجل 2000 جنيه، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1740 جنيهًا)

وأضافت الشعبة أن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 هبط بقوة نتيجة تذبذب السعر محليًّا في التعاملات ليبلغ 1740 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1500 جنيه)

وتراجع بقوة سعر جرام الذهب اليوم عيار 18، منتصف اليوم ليسجل 1500 جنيه فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (13920 جنيهًا)

وخسر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 400 جنيه ليبلغ نحو 13920 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

فيما تراجع سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 62 ألف جنيه، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 تراجعًا ملحوظًا ليبلغ حوالي 2 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما عاودت البورصة العالمية الصعود في تداولاته‍ا اليومية بشكل طفيف في سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال اليوم نحو 1777 دولارًا.