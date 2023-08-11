سعر الذهب اليوم في مصر يربح 140 جنيها.. عيار 21 يقترب من 2400 جنيه

اشتعال متواصل بشكل قوي شهدته سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 11-8-2023 ليقفز سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر بنحو 140 جنيها بسوق الصاغة المحلية ، في نهاية الأسبوع الجاري.

وكشفت مصادر بشعبة الذهب ومنصات لتداول الذهب، أن صعود الذهب بشكل قوي غير مبرر في ظل انخفاض سعر الأوقية عالميا بالتزامن مع استقرار سعر الدولار ، موضحة أن سعر الجرام عيار 21 الاكثر مبيعا وانتشارا في مصر بلغ نحو 2320 جنيه للجرام، ليقترب من تسجيل 2400 جنيها بالمصنعية.

وترصد جريدة “المال” فى التقرير التالي سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 11-8-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2650 جنيها)

وواصل سعر الذهب عيار 24 قفزاته الملحوظه ، وهو اعلى سعر للجرام في مصر ، ليبلغ 2650 حنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2320 جنيه)

واشارت المصادر إن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 صعد على مدار اليوم بشكل غير مبرر ، ليبلغ في التعاملات ليبلغ 2320 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1990 جنيهًا)

وصعد بشكل قوي سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا محليا ليبلغ 1990 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (18560 جنيه)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بحوالى 1120 جنيها ليبلغ نحو 18560 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وقفز سعر سبيكة الذهب عيار 24 نحو 82150 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.650 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهدت البورصة العالمية للمعادن انخفاض في التعاملات الاسبوعية بشكل ملحوظ لتفقد الاوقية نحو 15 دولار من قيمتها ، لتسجل نحو 1916 دولار .