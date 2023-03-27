سعر الذهب اليوم في مصر يتراجع مجددا.. عيار 21 يسجل 2010 جنيهات دون مصنعية

هبوط جديد في سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 27-3-2023 في منتصف التعاملات المسائية بسوق الصاغة بمختلف المحافظات، تزامنًا مع انخفاض الأوقية في البورصات العالمية، في أول أيام تداولاتها الأسبوعية نتيجة عملية جني الأرباح.

وبلغ قيمة خسائر المعدن الأصفر بالأسواق المحلية حوالى 10 جنيهات خلال التعاملات المسائية ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبًا ومبيعًا إلى 2010 جنيهات للجرام، بينما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى المستوى 16080 جنيهًا، دون احتساب المصنعية على الجرام أو الجنيه.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وتنشر “المال” فى التقرير التالي سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 27-3-2023 والطلب على المعدن بالسوق.

سعر جرام الذهب عيار 24 (2297 جنيهًا)

وانخفض في منتصف التعاملات المسائية سعر جرام الذهب عيار 24، ليسجل 2297 جنيهًا، ولا يزال العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2010 جنيهات)

وكشفت شعبة الذهب والمجوهرات أن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 انخفض نتيجة هبوط أوقية الذهب عالميًّا ليبلغ 2010 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا والأعلى مبيعًا في السوق.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1724 جنيهًا)

كما تراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 بنحو 10 جنيهات للجرام، ليهبط إلى مستويات 1724 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

أما خسائر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر فقد بلغت 80 جنيهًا ليسجل نحو 16080 جنيهًا، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 71207 جنيهات، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وانخفض سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.297 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وأسهم ارتفاع سعر الدولار عالميًّا أمام العملات الرئيسية في انخفاض سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات لتسجل الأوقية نحو 1947 دولارًا.