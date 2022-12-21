سعر الذهب اليوم في مصر.. وعيار 18 يقفز 60 جنيها قبل اجتماعات البنك المركزي

تذبذب كبير وعدم وضوح في الرؤية يسيطران على سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 21-12-2022 بشكل متواصل على مدار اليوم، خلال التعاملات المسائية في سوق الصاغة بمختلف المحافظات، فيما يقفز سعر الأوقية في بورصة المعادن الدولية الآن خلال ثالث أيام تداولاتها الاسبوعية.

وتواصلت “المال” مع نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، الذي كشف عن قفزة جديدة في المعدِن الأصفر محليًّا بنحو 30 جنيهًا ليصل إجمالي المكاسب، اليوم، إلى نحو 60 جنيهًا، ليبلغ سعر جرام عيار 18 الأكثر انتشارًا في القاهرة الآن نحو 1520 جنيهًا للجرام، مقارنة بسعره صباحًا البالغ 1490 جنيهًا، غير متضمنة المصنعية، قبل اجتماع البنك المركزي.

الذهب والدولار

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 21-12-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (2020 جنيهًا)

وكشف نجيب عن ارتفاع سعر الجرام بشكل متتال لعيار 24، ليسجل 2020 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1770 جنيهًا)

وأكد أن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 استفاد أيضًا من ارتفاعات المعدن عالميًّا ليقفز بتعاملات سوق الصاغة ويبلغ 1770 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1520 جنيهًا)

وارتفع مساءً سعر جرام الذهب اليوم عيار 18، ليسجل 1520 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (14160 جنيهًا)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليصل إجمالي أرباحه مساء التداولات لنحو 160 جنيهًا ليبلغ نحو 14160 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

كما ارتفع سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 62620 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 صعودًا ملحوظًا ليبلغ حوالي 2.020 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهدت البورصة العالمية ارتفاعًا طفيفًا بقيمة 5 دولارات في تداولاته‍ا اليومية في سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال اليوم نحو 1822 دولارًا.