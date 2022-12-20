سعر الذهب اليوم في مصر قبل اجتماع «البنك المركزي».. عيار 24 يقفز 50 جنيهًا

اشتعلت من جديد قبل نهاية التداولات سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 20-12-2022 في سوق الصاغة المحلية على خلفيه ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المحلية، إضافة إلى قفزة كبيرة في سعر الأوقية بالبورصة العالمية للمعادن، فيما تترقب السوق محليًا اجتماعات البنك المركزي .

وعلمت «المال» من مصدر في شعبة الذهب، إن سعر الذهب في مصر قفز نحو 50 جنيهًا، ليبلغ سعر جرام عيار 24 الأقل مبيعًا على مستوى الجمهورية الآن نحو 1965 جنيها للجرام، مقارنة بسعره صباحًا التى سجلت 1915 جنيهًا، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

أسعار الذهب في مصر

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 30-10-2022 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (1965 جنيها)

أشتعل سعر جرام الذهب عيار 24 الان ، وهو الاعلى سعرا في مصر بالتعاملات الآن ليبلغ 1965 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1720 جنيه)

ووفقا للمصدر فقد قفز مجددا سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ، مثل باقي الاعيره بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1720 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1465 جنيهًا)

وارتفع بقوة سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا محليا ليبلغ 1465 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (13760 جنيه)

فيما واصل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر تحقيق ارتفاعات كبيرة ليسجل نحو 13760 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد ليربح نحو 400 جنيها للجنيه

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 60915 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.965 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهدت تداولات البورصة العالمية للمعادن على ارتفاع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات لتسجل نحو 1812 دولار.