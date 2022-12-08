سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 24 يقترب من 1900 جنيه وصعوبة في التسعير

عاود سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 8-12-2022 اشتعاله ليقفز عيار 24 مجددا في البورصة العالمية للمعادن، بعد انخفاضه صباح اليوم، وسط تذبذب في نهاية تعاملات اليوم بسوق الصاغة المحلية بمختلف المحافظات.

كشف نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن عيار 21 ارتفع بقيمة 40 جنيها مساء اليوم، ليسجل العيار الأكثر مبيعا وانتشارا في مصر نحو 1650 جنيها للجرام، مقارنة بسعر الجرام منتصف اليوم التى سجلت 1610 جنيهات، غير شامل المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار وتختلف من شركة لأخري.

سعر الذهب اليوم

وترصد جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 8-12-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1890 جنيها)

ولازال سعر الذهب عيار 24 هو أعلى سعر للجرام في مصر، ليبلغ 1890 حنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1650 جنيها)

وقفز مجددا سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 متأثرا بصعود السعر العالمي، ليسجل في التعاملات ليبلغ 1650 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1410 جنيهات)

فيما ارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا محليا من ارتفاع الأوقية عالميا ليبلغ 1410 جنيهات فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (13200 جنيه)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بحوالى 160 جنيها ليبلغ نحو 13200 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 58590 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.890 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وعاودت البورصة العالمية للمعادن التعاملات في اليوميه على ارتفاع ملحوظ فيما ربح المعدن الاصفر عالميا نحو 9 دولارات، لتسجل نحو 1789 دولارا.