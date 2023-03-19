سعر الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 يقترب من 2200 جنيه للجرام بالمصنعية

استقرار بنهاية تعاملات اليوم المسائية سجله سعر الذهب اليوم في مصر الاحد 19-3-2023 بشكل متواصل بعد تسجيلها هبوط على مدار اليوم ، بالتزامن مع اغلاق بورصة المعادن الدولية على ارتفاع سعر اوقية الذهب في اخر تداولاتها امس.

يترقب سوق الصاغة بالتزامن مع ضبابية حاليا حول توقعات المعدن في انتظار اجتماع المركزي المصري حول سعر الفائدة ، ما سيوضح حركة الطلب على المعدن الاصفر بعد ثبات سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية عند 2075 جنيه للجرام بدون مصنعية ، ويقترب من 2200 جنيها بالمصنعية

سعر الذهب

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 19-3-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2370 جنيها)

ولم يتغير سعر جرام الذهب عيار 24 بنهاية تعاملات اليوم ، ليسجل الاعلى في مصر عند 2370 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2075 جنيه)

وواصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ثباته بشكل ملحوظ ليبلغ 2075 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1776 جنيهًا)

واستقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 في نهاية اليوم ليسجل نحو 1776 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

وحافظ الجنيه الذهب اليوم في مصر على ارباحه الكبيره امس ليبلغ نحو 16600 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

كما بدأت التعاملات اليوم على ثبات سعر أوقية الذهب عيار 24 لتبلغ 73640 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.370 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتتأثر التعاملات في البورصة العالمية للمعادن بسعر الدولار عالميا بعد انخفاضه ، لتنهي تعاملاتها الاسبوعية على انخفاض سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات ليبلغ 1990 دولار.