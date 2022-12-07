سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 18 يسجل 1455 جنيها رغم التراجع

كشفت شعبة المعادن في الغرف التجارية عن تراجع حاد في سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 7-12-2022 بشكل ملحوظ ومتسارع ليخسر الجرام عيار 18 صباحا حوالي 70 جنيها في تعاملات سوق الصاغة بمختلف المحافظات بالتزامن مع ارتفاع في سعر الأوقية داخل تداولات بورصة المعادن الدولية.

وفقد الذهب جزءا كبيرا من أرباحه أمس وصباح اليوم ، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 الأكثر انتشارا في القاهرة وجزء من الوجه البحري الآن نحو 1455 جنيه بدون مصنعية ، بينما حافظ المعدن الأصفر على مستويات الطلب محليا خلال تعاملات الأسبوع .

سعر الذهب اليوم

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 7-12-2022

سعر جرام الذهب عيار 18 (1455 جنيهًا)

وتراجع بقوة سعر جرام الذهب عيار 18 عند مستوى 1455 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 1700 جنيه)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 انخفاضا جديدا صباح اليوم ليسجل 1700 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 24 (1940 جنيها)

ووفقا لشعبة المعادن فإن سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا في مصر سجل هبوط بشكل ملحوظ بالتعاملات ليبلغ 1940 جنيها، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة.

سعر الجنيه الذهب اليوم (13600 جنيه)

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 13600 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وانخفض سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 60140 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 هبوطا عند حوالي 1.940 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وهبط سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم ليسجل نحو 1771 دولارا.