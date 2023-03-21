سعر الذهب اليوم في مصر .. عيار 18 يخسر 55 جنيهاً ويتخطى 1800 جنيه بالمصنعية

هبوط قوي على مدار التداولات المسائية والصباحية سجلها سعر الذهب اليوم في مصر 21 مارس 2023 ليفقد نحو 55 جنيهاً على مدار التداولات في سوق الصاغة بمختلف المحافظات ، على خلفية تراجع الأوقية ببورصة المعادن الدولية نتيجة عمليات البيع لجني الأرباح بعد إغلاق العديد من صفقات الشراء في هذه المنطقة على الرغم من انخفاض مستويات الدولار مقابل العملات الرئيسية.

ويتوقع مسئولون في شعبة الذهب بالغرف التجارية ، عودة المعدن الاصفر للتحليق عالياً مجدداً بعد تحقيق ارباح قوية على مدار الاسبوع الماضي قبل ان ينخفض بقوة مجدداً ، كما يترقب الجميع سعر الدولار امام الجنية في البنوك ، ليسجل سعر جرام عيار 18 الأكثر مبيعا في القاهرة نحو 1685 جنيها للجرام، مقارنة بسعره أمس البالغة 1740 جنيها، غير متضمنة المصنعية .

سعر الذهب والدولار

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 21-3-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2250 جنيها)

وهبط بشكل متواصل سعر الذهب في مصر عيار 24، ليسجل 2250 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى ، ويتجاوز 2300 جنيها بالمصنعية

سعر جرام الذهب عيار 21 (1965 جنيها)

فيما شهدت التداولات على مدار اليوم هبوط قوي في سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 نتيجة تذبذب السعر عالميا ليبلغ 1965 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1685 جنيهًا)

اما عن سعر جرام الذهب عيار 18 فقد انخفض بالتعاملات المسائية اليوم بواقع 20 جنيهاً ، ونحو 35 جنيهاً بالتعاملات الصباحية ليسجل 1685 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

وبلغ اجمالى خسائر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 120 جنيها ليبلغ نحو 15720 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

ولم يحافظ سعر أوقية الذهب عيار 24 على ارباحه ليفقدها مجدداً ليبلغ نحو 69750 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 تراجعا ملحوظ ليبلغ حوالي 2.250 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهدت البورصة العالمية خلال تعاملاتها اليوم هبوط بشكل كبير في سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال اخر ايام تعاملاتها الاسبوعية نحو 1942 دولار بعد خسائر بلغت قرابة 50 دولار للاوقية.