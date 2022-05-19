سعر الذهب اليوم عيار 21 يتراجع 5 جنيهات.. وترقب لإعلان سعر الفائدة

تذبذب جديد في أسواق المعدن الاصفر مع انخفاض سعر الذهب اليوم عيار 21 الخميس 19-5-2022 في منتصف تعاملات اليوم بسوق الصاغة بمختلف المحافظات في مصر ، مع خسارة اوقية الذهب نحو 10 دولار في تعاملات البورصة العالمية وترقب السوق لقرارات البنك المركزى حول سعر الفائدة .

وخسر سعر الذهب اليوم عيار 21 نحو 5 جنيهات ليبلغ سعر الجرام الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1055 جنيها للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات صباح اليوم التى سجلت 1060 جنيها، غير متضمنة المصنعية التى تختلف من عيار لاخر

سعر الذهب

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 19-5-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1210 جنيها)

وتحول مسار سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر من الثبات الى الانخفاض بشكل طفيف ، ليسجل 1210 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1055 جنيه)

وشهد ايضا سعر جرام الذهب عيار 21 هبوط مع انخفاض اوقية الذهب في التعاملات ليبلغ 1055 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (905 جنيهًا)

وانخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 في صباح اليوم ، ليسجل الأقل سعرا محليا ويبلغ 905 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8440 جنيه)

وخسر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 40 جنيهات بعد هبوط الاسغار ويسجل نحو 8440 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 37510 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.210 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وانخفض سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1810 دولار للاوقية بعد خسارته 10 دولارات صباح اليوم.