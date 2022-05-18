سعر الذهب اليوم الأربعاء 18-5-2022.. وعيار 21 يخسر 15 جنيها

تراجع جديد في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 18-5-2022 بشكل جديد بعد مكاسبها أمس في مطلع تعاملات سوق الصاغة الصباحية بمختلف المحافظات الآن، بعد هبوط أوقية نحو 10 دولارات في تعاملات البورصة العالمية للمعادن وارتفاع سعر الجنية أمام الدولار في البنوك المحلية.

ولازال هناك غموض في التعاملات حول مستقبل المعدن الأصفر بمصر نتيجة للمتغيرات العالمية والمحلية، فيما انخفض سعر جرام عيار 21 نحو 15 جنيها صباحا ليسجل نحو 1070 جنيها للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات أمس التى سجلت 1085 جنيها، غير شاملة المصنعية.

سعر الذهب

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 18-5-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1215 جنيها)

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل متواصل، ليسجل 1215 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1070 جنيها)

وتأثر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بهبوط أوقية الذهب ليتراجع نحو 15 جنيها اليوم في التعاملات ليبلغ 1070 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (910 جنيهات)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 تراجعا بقوة، وهو الأقل سعرا محليا ليسجل 910 جنيهات فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8640 جنيها)

وفقد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 120 جنيها ليتراجع ويسجل نحو 8640 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وتراجع سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 37665 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وانخفض سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.215 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما شهد سعر أوقية الذهب هبوط عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1815 دولار صباح اليوم وسط تذبذب الأسعار في ثالث أيام التداول.