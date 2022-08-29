سعر الذهب العالمي يهبط لأدنى مستوى منذ شهر مع تراجع جاذبية الملاذ الآمن

شهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين ليهبط إلى أدنى مستوياته منذ شهر بعد أن أدى استمرار جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) في تشديد السياسة النقدية بهدف خفض التضخم إلى تراجع جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا وصعود الدولار، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.9 % إلى 1721.16 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد أن سجل أدنى مستويات منذ 27 يوليو عند 1720.31 دولار في وقت سابق.

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة للمعدن النفيس 1% إلى 1732.30 دولار.

وتجاوز مؤشر الدولار أعلى مستوياته منذ 20 عاما، مما يجعل السبائك المسعرة بالدولار الأمريكي أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين بعملات أخرى.

وفي خطاب ألقاه في بداية ندوة للبنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج يوم الجمعة، قال باول إن مجلس الاحتياطي الفيدرالى سيواصل رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم حتى على الرغم من تسببه في “بعض الألم” للأسر والشركات.

وتتوقع الأسواق الآن رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالى المقبل في سبتمبر.

كما دعا صانعو السياسة في البنك المركزي الأوروبي إلى رفع سعر الفائدة بشكل كبير الشهر المقبل حتى مع ظهور مخاطر الركود في الأفق.

ويعتبر الذهب وسيلة تحوط من المخاطر الاقتصادية، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.7 % إلى أدنى مستوياتها منذ شهر عند 18.56 دولار للأوقية. كما هبط البلاتين 0.9 % إلى 855.89 دولار واستقر البلاديوم عند 2110.43 دولار.