سعر الذهب العالمي يهبط لأدنى مستوى منذ عامين ونصف مع ارتفاع الدولار

شهد سعر الذهب انخفاضا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين ليستقر قرب أدنى مستوى منذ عامين ونصف العام متأثرا بارتفاع الدولار، تبني البنوك المركزية الرئيسية موقفا متشددا بشأن أسعار الفائدة لخفض التضخم، بحسب وكالة رويترز.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1637.85 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجع سعر الذهب 1% في وقت سابق من الجلسة ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أبريل 2020 مسجلا 1626.41 دولار.

وهبط سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.6% إلى 1645 دولارا.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، إلى أعلى مستوى له منذ عام 2002 مدعوما بانخفاض الجنيه الإسترليني.

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) وعدد من البنوك المركزية الكبرى الأخرى أسعار الفائدة الأسبوع الماضي مما أثار مخاوف بشأن تأثيرها على النمو.

وأظهر استطلاع يوم الجمعة تفاقم تباطؤ النشاط التجاري في منطقة اليورو في سبتمبر.

وفي الوقت نفسه، قال رفائيل بوستيك رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى في أتلانتا يوم الأحد إنه لا يزال يعتقد أن بإمكان البنك المركزي الأمريكي خفض التضخم دون خسائر كبيرة في الوظائف نظرا للزخم المستمر للاقتصاد.

ويؤدي رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى الحد من جاذبية الذهب الذي لا يدر عوائد في الوقت الذي يعزز فيه الدولار الذي يتم تسعير الذهب به.

وتراجعت أسعار الذهب أكثر من 20% منذ تجاوزها الحد الرئيسي البالغ 2000 دولار للأونصة في مارس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.6% إلى 18.54 دولار للأونصة بعد أن انخفض في وقت سابق إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من أسبوعين. وارتفع سعر البلاتين 0.5% إلى 858.40 دولار ، وصعد سعر البلاديوم 0.9 % إلى 2084.79 دولار.