سعر الذهب العالمي يهبط لأدنى مستوى في أسبوعين مع ارتفاع الدولار وعائد السندات

شهد سعر الذهب تراجعا في الأسواق العالمية اليوم الخميس لينخفض إلى أدنى مستوى له في أسبوعين، مع ارتفاع الدولار وعائد السندات الأمريكية بعد تصريحات متشددة من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بددت الآمال حول تخفيف التشديد النقدي فى ديسمبر، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وتراجع سعر الذهب فى المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1626.17 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب عالميا

وانخفض سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1.3 % إلى 1628.30 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ، تراجعت الفضة فى التعاملات الفورية 0.9% إلى 19.10 دولار للأوقية ، وتراجع البلاتين 1.3% إلى 917.62 دولار، وانخفض البلاديوم 0.8% إلى 1840.99 دولار.

وفى ختام تعاملات أمس الأربعاء، تحولت أسعار الذهب إلى الانخفاض بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكى) بأن من السابق لأوانه مناقشة وقف رفع أسعار الفائدة، بعد أن قفزت أسعار المعدن النفيس بأكثر من 1% عندما أشار البنك إلى إمكانية تقليص الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1640.05 دولار للأوقية.

وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.02 % عند التسوية إلى 1650 دولارا قبل قرار الاحتياطي الفيدرالى.

كانت الأسعار قد قفزت أكثر من 1% بعد أن رفع البنك الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، كما كان متوقعا على نطاق واسع، لكنه أشار إلى أن الزيادات المستقبلية في تكاليف الاقتراض يمكن أن تكون أقل للأخذ في الاعتبار أثر “التشديد التراكمي للسياسة النقدية” من جانبه حتى الآن.

وفي وقت لاحق، حذر باول من أي تكهنات بأن البنك المركزي سيتوقف قريبا عن رفع الفائدة.

ويتأثر الذهب بشدة بأسعار الفائدة، حيث تؤدي زيادتها إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا ثابتا.

وانتعش مؤشر الدولار وعائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بعد تعليقات باول.

وسيبلغ متوسط سعر الذهب 1712.50 دولار للأوقية العام المقبل، وفق استطلاع لرويترز، مرتفعا عن المستويات الحالية.