سعر الذهب العالمي يهبط لأدنى مستوى في أسبوعين مع ارتفاع الدولار وعائد السندات

شهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء، ليهبط إلى أدنى مستوياته في ما يقرب من أسبوعين، حيث ساعد الطلب على الملاذ الآمن في تعويض بعض الضغوط المستمرة من ارتفاع الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.2% عند 1،833.86 دولار للأونصة، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 20 مايو عند 1832.38 دولار في وقت سابق من الجلسة.

سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة يتراجع

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.7 % إلى 1،836.20 دولار.

الدولار القوي يجعل المعدن النفيس أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى، في حين أن المكاسب في عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات تقلل من جاذبية الذهب ذو العائد الصفري.

قد يوسع الذهب الفورى خسائره إلى نطاق من 1817 دولار إلى 1826 دولار للأونصة، حيث كسر الدعم عند 1837 دولارًا، وفقًا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو.

الفضة تهبط

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة فى التعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 21.45 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى منذ 19 مايو ، في حين ارتفع البلاتين 0.3 % إلى 967.15 دولار، وتقدم البلاديوم 0.1% إلى 2001.88 دولار.

أسعار الذهب تتراجع حوالي 1% أمس

وهبطت أسعار الذهب حوالي 1% أمس الثلاثاء، مسجلة ثاني شهر على التوالي من الخسائر مع تعرضها لضغوط من ارتفاع الدولار وتزايد عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يقلص جاذبية المعدن النفيس رغم المخاوف حيال زيادة حادة في التضخم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.03% إلى 1837.00 دولارا للأوقية (الأونصة)، وينهي الذهب الشهر منخفضا أكثر من 3% في أكبر خسارة شهرية منذ سبتمبر.

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.93% إلى 1840 دولارا للأوقية.

مؤشر الدولار يصعد

وارتفع مؤشر الدولار 0.345% وقفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات، وهو ما يؤثر سلبا على جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.88 % إلى 21.53 دولار، منهية الشهر على خسارة بأكثر من 5%.

وارتفع البلاتين 0.60% إلى 964.87 دولار مسجلا، أول زيادة شهرية في ثلاثة أشهر.

وهبط البلاديوم 1.6% إلى 1999.70 دولار منهيا الشهر على خسائر تزيد على 14 % هي الأكبر منذ نوفمبر.