سعر الذهب العالمي ينخفض وسط ترقب اجتماع المركزي الأمريكي

شهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين بينما يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع إذ يتوقع أن يشير البنك المركزي الأمريكي إلى توقف مؤقت في رفع أسعار الفائدة اعتبارًا من يوليو في بنهاية اجتماعه يوم الأربعاء، مما يدعم المعدن النفيس، بحسب وكالة رويترز.

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.25% إلى 1962 دولار للأوقية.

وانخفض سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 1960 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.05% إلى 100.750 نقطة.

قال مايكل لانجفورد، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة “سكوربيون ماينرالز – Scorpion Minerals”: “إنه مع رفع سعر الفائدة الفيدرالية في اجتماع يوليو، لا يتلقى الذهب أي دعم سوى من مشتريات البنوك المركزية للمعدن الأصفر والتي ستمنحه بعض القوة للصمود على المدى الطويل أمام أسعار الفائدة المرتفعة”.

بالإضافة إلى ذلك، فإن خطر حدوث ركود في الولايات المتحدة، والذي يتضح في منحنى العائد المقلوب، يمكن أن يرفع الاستثمار في الذهب، كما أشار محللو ANZ في مذكرة.

يعتبر الذهب مخزنًا آمنًا للقيمة أثناء عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي وعادة ما يكون استثمارًا جيدًا عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة أو قريبة من الصفر.

وفي غضون ذلك، انخفض مؤشر الدولار قليلاً، لكنه استقر بالقرب من ذروته في أكثر من أسبوع التي سجلها في 20 يوليو، مما حد من ارتفاع الذهب، حيث يجعل الدولار الأقوى المعدن أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.