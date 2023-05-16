سعر الذهب العالمي ينخفض بعد إشارات المركزي الأمريكي حول استمرار الفائدة المرتفعة

شهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء بعدما درس المتعاملون بعناية تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) حول إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، بينما حدت المحادثات الخاصة برفع سقف الدين الأمريكي وخطر التخلف عن السداد من خسائر السبائك.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2015.84 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 2020.40 دولار.

وقال مات سيمبسون، محلل السوق البارز في سيتي إندكس إن أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالى قللوا من احتمالية خفض أسعار الفائدة هذا العام مما دفع أسعار الذهب إلى الانخفاض قليلا مضيفا أن فشل المعدن النفيس في البقاء فوق المستوى القياسي السابق زعزع الثقة.

وكان سعر الذهب وصل إلى 2072.19 دولار هذا الشهر حائما حول مستواه القياسي الذي بلغ 2072.49 دولار، وذلك بعدما ألمح مجلس الاحتياطي الفيدرالى إلى أن الزيادات السريعة في أسعار الفائدة قد تنتهي.

وأشار أعضاء في المركزي الأمريكي أمس الاثنين إلى أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة، وإذا جد جديد فإنها قد ترتفع مرة أخرى نظرا للوتيرة البطيئة التي يسير بها انخفاض معدلات التضخم والاقتصاد الذي لا يظهر سوى علامات ضعف مؤقتة.

كما يتابع المتعاملون في السوق عن كثب تطورات نقاشات رفع سقف الدين الأمريكي، ومن المقرر أن يجري الرئيس الأمريكي جو بايدن محادثات بهذا الشأن مع السياسي الجمهوري كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب فى وقت لاحق اليوم.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 24.01 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.1 % إلى 1063.76 دولار بينما استقر سعر البلاديوم عند 1532.28 دولار.