سعر الذهب العالمي ينتعش مع استقرار الدولار قرب أعلى مستوى في عقدين

شهد سعر الذهب تعافيًا طفيفًا في الأسواق العالمية اليوم الأربعاء إذ سعى بعض المستثمرين لاصطياد الصفقات بعد انخفاض المعدن الثمين أكثر من 2% في الجلسة السابقة ، بينما كان التركيز منصبا أيضًا على محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1768.19 دولار للأوقية بعدما تراجع إلى 1762.45 دولار وهو أدنى مستوى منذ منتصف ديسمبر.

سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة يتقدم

وتقدم سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1768.50 دولار.

واستقر مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له منذ عام 2002.

واجه المعدن الأصفر ضغطا من ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وعائد سندات الخزانة ، مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب غير المدر للعائد ، مع ارتفاع الدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين الفوري 0.2 % إلى 863.68 دولارًا للأوقية ، بينما ارتفع البلاديوم 0.3 % إلى 1938.86 دولارًا للأوقية.

الفضة ترتفع

وصعدت الفضة 0.5% لتصل إلى 19.28 دولار.

محلل: انتعاش متواضع للغاية للذهب

وقال مايكل مكارثي كبير مسؤولي الاستراتيجية لدى تايجر بروكرز لرويترز، إنه انتعاش متواضع للغاية بعد انخفاض كبير، وبعد انخفاضه من خلال الدعم الذي يتراوح بين 1790 و1800 دولار، قد يتجه الذهب الآن هبوطيًا على المدى المتوسط.

وذكرت رويترز أن المزيد من البنوك المركزية الكبرى رفعت أسعار الفائدة في يونيو مقارنة بأي شهر آخر لمدة عقدين على الأقل.

وأعلن بنك الاحتياطي الأسترالي أمس الثلاثاء عن رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

أسعار الذهب تهبط أكثر من 2% أمس

وهبطت أسعار الذهب أكثر من 2% أمس الثلاثاء مواصلة التراجع عن مستوى الدعم 1800 دولار مع تضرر شهية المستثمرين للمعدن النفيس وسط زيادة حادة في الدولار وارتفاع أسعار الفائدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 2.24 % إلى 1768.60 دولارا للأوقية (الأونصة).

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.85 % إلى 1768.10 دولار للأوقية.

وارتفع الدولار لأعلى مستوياته في حوالي 20 عاما مرسخا وضعه كملاذ آمن للمستثمرين القلقين من ركود اقتصادي محتمل.

وتضرر الذهب الشهر الماضي من تحركات لبنوك مركزية كبرى حول العالم لرفع أسعار الفائدة في محاولة لاحتواء التضخم.

ويُعتبر الذهب ملاذا للتحوط ضد التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة لتهدئة ضغوط الأسعار المتزايدة يقلص شهية المستثمرين للمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.