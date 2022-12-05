سعر الذهب العالمي يقفز لأعلى مستوى منذ 5 أشهر مع تراجع الدولار

شهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين ليستقر بعدما سجل أعلى مستوى له منذ خمسة أشهر في الوقت الذي تراجع فيه الدولار، بعد أن خفف عدد أكبر من المدن الصينية قيود مكافحة كوفيد-19 خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية مسجلا 1799.26 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد أن لامس أعلى مستوى منذ الخامس من يوليو عند 1809.91 دولار.

سعر الذهب العالمى

وارتفع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1812.10 دولار.

واستقر مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوى له منذ أكثر من خمسة أشهر، مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل تكلفة للمشترين حائزي العملات الأخرى.

وتجاهلت سوق العمل الأمريكية مخاوف الركود مع إظهار بيانات صادرة يوم الجمعة تعيين أرباب العمل الأمريكيين عددا من الموظفين أكبر من المتوقع في نوفمبر ورفعوا الأجور.

وقال مات سيمبسون المحلل في سيتي إندكس “لا تزال السوق تتوقع من مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) إبطاء وتيرة تشديد سياسته، مما يدعم الذهب”.

ويرى المتعاملون أن هناك فرصة 91 % لرفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالى هذا الشهر.

وتميل أسعار الفائدة المنخفضة إلى دعم الذهب نظرا لأنها تقلل من تكلفة التحوط بالمعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وأعلن عدد أكبر من المدن في الصين، أكبر مستهلك للذهب، أمس الأحد تخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا، فيما تسعى الدولة لجعل سياستها “صفر كوفيد” أكثر استهدافا وأقل إرهاقا بعد احتجاجات غير مسبوقة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 23.14 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.2 % إلى 1016.01 دولار، والبلاديوم 0.8 % إلى 1914.02 دولار.