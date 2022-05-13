سعر الذهب العالمي يقترب من أدنى مستوى في 3 أشهر ويتجه لتراجع أسبوعي

شهد سعر الذهب تراجعًا فى الأسواق العالمية، اليوم الجمعة، ليحوم بالقرب من أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، متجهًا إلى تسجيل انخفاض أسبوعي للأسبوع الرابع على التوالي، إذ أدى ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في عقدين، إلى تراجع الطلب على الذهب المقوَّم بالدولار، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 1823.40 دولار للأوقية، في تداولات متقلبة. وفي وقت سابق من الجلسة سجل أدنى مستوى له منذ 7 فبراير.

استقرار سعر الذهب فى العقود الأمريكية

واستقر سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1824.60 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة فى المعاملات الفورية بنسبة 1% عند 20.86 دولار للأونصة، لكنها تراجعت بنحو 6.6%، هذا الأسبوع، وهي أكبر نسبة منذ أواخر يناير.

وارتفع البلاتين بنسبة 1.7% إلى 959.45 دولار، وارتفع البلاديوم 2.8% إلى 1961.03 دولار، على الرغم من أن كليهما كان في طريقه لتسجيل خسائر أسبوعية.

أسعار الذهب تتراجع أمس

وتراجعت أسعار الذهب والمعادن النفيسة الأخرى، أمس الخميس، إذ خسر البلاديوم أكثر من 8%، مع إقبال المستثمرين على شراء الدولار؛ بدعم رهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) سيتمسك بسياسته لتشديد السياسة النقدية بشكل متسارع.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.6% إلى 1823.14 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.6% إلى 1824.60 دولار للأوقية عند التسوية.

الدولار يقفز إلى مستويات قياسية

وقفز الدولار إلى مستويات قياسية جديدة في 20 عامًا، وهو ما يجعل المعدِن النفيس أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

ويعتبر الذهب عادة أداة للتحوط من التضخم لكنه لا يدرّ عائدًا، لذلك فهو حساس لأسعار الفائدة وعائدات سندات الخزانة.

تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية

وتراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لأدنى مستوى في أسبوعين، وهو ما حدّ من خسائر الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ، هَوَت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 4.3% إلى 20.63 دولار للأوقية، بعدما سجلت أدنى مستوى منذ يوليو 2020 في وقت سابق من الجلسة.

وانخفض البلاتين 5.2% إلى 940.51 دولار للأوقية. وخسر البلاديوم 7% ليسجل 1892.69 دولار للأوقية، بعدما تراجع بنحو 8.2% في وقت سابق إلى 1867.68 دولار، أدنى مستوى له منذ يناير.