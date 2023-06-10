سعر الذهب العالمي يغلق منخفضا ويحقق 0.7 % مكاسب أسبوعية

أغلق سعر الذهب العالمى على تراجع فى ختام تعاملات أمس الجمعة مع صعود الدولار وارتفاع عائد السندات ، لكنه اتجه لتحقيق أفضل أسبوع له منذ أوائل مايو بعد بيانات الوظائف الضعيفة التي عززت الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبقى أسعار الفائدة كما هى الأسبوع المقبل، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وعند الإغلاق، انخفض سعر الذهب فى المعاملات الفورية 0.3% إلى 1961.39 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب عالميا

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1977.20 دولار.

وحقق المعدن الأصفر مكاسب أسبوعية 0.7 % ، مدعوم بقفزة 1.5% يوم الخميس.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تِريد إن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة دعم توقعات توقف المركزي الأمريكي مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة في يونيو.

وصعد مؤشر الدولار من أدنى مستوياته في أسبوعين ، مما جعل تكلفة الذهب مرتفعة بالنسبة للمشترين في الخارج ، في حين أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات جعل المعدن الأصفر الذى لا يدر عائدا أقل جاذبية.

وتتجه الأنظار الآن إلى تقرير تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر مايو، المقرر صدوره في 13 يونيو قبل اجتماع البنك المركزي، والذي سيقدم للمستثمرين وضوحا أكبر بشأن قوة أكبر اقتصاد في العالم.

وحث صندوق النقد الدولي يوم الخميس مجلس الاحتياطي الفيدرالى والبنوك المركزية العالمية الأخرى على “التمسك بالمسار” فيما يتعلق بالسياسة النقدية والبقاء متيقظين في مكافحة التضخم.

ويؤدي رفع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 24.3387 دولار، وزاد البلاديوم 0.3 % إلى 1365.39 دولار.

وصعد البلاتين 0.5 % إلى 1015.48 دولار، متجها لتسجيل مكاسب بعد تراجعه لأسبوعين متتاليين.