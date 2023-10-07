سعر الذهب العالمي يغلق مرتفعًا.. ويسجل 0.9% خسارة أسبوعية

أغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع فى نهاية تعاملات أمس الجمعة، مدعوم بانتعاش المعدن الأصفر، بعد تكبده سلسلة من الخسائر على مدار 9 أيام، على الرغم من أن بيانات الوظائف الأمريكية القوية أثارت المخاوف بشأن رفع جديد لأسعار الفائدة، وأبقت الذهب على مسار تسجيل ثاني انخفاض أسبوعي، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وعند الإغلاق، ارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية 0.6 % إلى 1831.09 دولار للأوقية (الأونصة) ، لكنه تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، بانخفاض 0.9%.

سعر الذهب عالميا

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند التسوية 0.7 % إلى 1845.20 دولار للأوقية.

وانخفضت أسعار الذهب بما يصل إلى 0.5% في وقت سابق من الجلسة بعد أن أظهر تقرير وزارة العمل الأمريكية زيادة الوظائف غير الزراعية بمقدار 336 ألف وظيفة في سبتمبر، متجاوزة التوقعات البالغة 170 ألف وظيفة، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات عن ذروة 16 عاما وكذلك الدولار عن أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2022، لكنهما اتجها لتسجيل الأسبوع الثاني عشر على التوالي من المكاسب.

وقال إيليا سبيفاك رئيس الاقتصاد الكلي العالمي في تيستيلايف “أرى أن السوق ليست لديها قناعة تامة للمضي في هذا الاتجاه لحين صدور بيانات الوظائف الأمريكية”.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 3.1 % إلى 21.54 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 2.6 % إلى 876.73 دولار وتقدم البلاديوم 1.8 % إلى 1161.72 دولار.