سعر الذهب العالمي يغلق مرتفعًا ويحقق 3.4% مكاسب أسبوعية

أغلق سعر الذهب العالمي على ارتفاع مع نهاية تعاملات أمس الجمعة، ليصعد إلى أعلى مستوى على الإطلاق بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكى جيروم باول، التي عززت ثقة المتعاملين في أن المركزي الأمريكي قد أكمل تشديد سياسته النقدية، وأنه قد يخفض أسعار الفائدة اعتبارًا من مارس المقبل، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وعند الإغلاق، ارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية 1.6 % إلى 2069.10 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت أسعار الذهب في وقت سابق إلى 2075.09 دولار للأوقية لتتجاوز أعلى مستوى سابق على الإطلاق عند 2072.49 دولار والذي تم تسجيله في عام 2020.

سعر الذهب عالميا

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1.6 % مسجلا 2089.7 دولار عند التسوية.

وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 3.4% خلال الأسبوع المنقضى.

وأظهرت بيانات يوم الخميس أن إنفاق المستهلكين الأمريكيين ارتفع بشكل معتدل في أكتوبر ، فيما كانت الزيادة السنوية في التضخم هي الأقل في أكثر من عامين ونصف.

ويمهد هبوط حدة الضغوط التضخمية وتراجع قوة سوق العمل الطريق لوضع نهاية لدورة رفع أسعار الفائدة كما يعزز إمكانية خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.9 % لتصعد إلى أعلى مستوى في أكثر من ستة أشهر عند 25.47 دولار للأوقية، متجهة لتحقيق ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي.

وصعد البلاتين 0.6 % إلى 932.44 دولار، وخسر البلاديوم 0.3 % إلى 1004.92 دولار.