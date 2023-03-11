سعر الذهب العالمي يغلق مرتفعًا مع تراجع عائد السندات وأسواق المال

أغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع فى ختام تعاملات أمس الجمعة ليصعد حوالي 2% مدفوع بتراجع عائدات السندات الأمريكية والأسواق المالية بوجه عام وسط مخاوف بشأن القطاع المصرفي طغت على تأثير بيانات قوية للوظائف الأمريكية، ما أثار موجة لشراء المعدن الأصفر بحثا عن ملاذ آمن، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وعند الإغلاق ، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.9% إلى 1864.81 دولار للأوقية (الأونصة)، مسجلا أعلى مستوياته منذ 14 فبراير.

سعر الذهب عالميًا

وتقدم سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل 1.9% إلى 1869.10 دولار للأوقية.

وهزت مشاكل بنك سيليكون فالي الأمريكي الأسواق العالمية وأثرت على أسهم البنوك، ما زاد الاهتمام بالذهب الذي ينظر إليه عادة باعتباره مخزنا للقيمة في أوقات عدم التيقن.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 % إلى 20.49 دولار للأوقية، لكنها تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية نسبتها 3.5 %.

وزاد البلاتين 1.4 % إلى 957.67 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاديوم 0.8 % إلى 1378.09 دولار للأوقية.