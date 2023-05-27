سعر الذهب العالمي يغلق مرتفعا ويسجل 1.7% خسارة أسبوعية

أغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع فى ختام تعاملات أمس الجمعة، إلا أنه اتجه لتسجيل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي بسبب احتمالية التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الدين الأمريكى في اللحظة الأخيرة ، فى الوقت الذى أدى فيه مؤشر التضخم الأمريكي الأكثر ارتفاعا من المتوقع إلى زيادة الرهانات على بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وعند الإغلاق، ارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 1943.12 دولار للأوقية ( الأونصة) بعد أن ارتفع بنسبة 0.9 % في الجلسة السابقة.

سعر الذهب العالمى

واستقر سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1944.30 دولار للأوقية.

وسجل سعر الذهب أدنى مستوى له في شهرين عند 1936.59 دولار خلال ساعات التداول الآسيوية، وتكبد خسارة 1.7% خلال الأسبوع.

قال كليفورد بينيت، كبير الاقتصاديين في إيه.سي.واي للأوراق المالية، إن توقعات حل أزمة سقف الديون تجتاح السوق، كما أن هناك توقعا بشكل عام لمزيد من التشديد النقدي من مجلس الاحتياطي الفيدرالى، مما قد يضع بعض الضغط على الذهب.

وانخفض الدولار 0.1% خلال اليوم، لكنه ظل بالقرب من أعلى مستوياته منذ 17 مارس، كما اقتربت عوائد سندات الخزانة القياسية من مستويات مرتفعة شوهدت في مارس.

وبدا يوم الخميس أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي يقتربان من التوصل إلى اتفاق على خفض الإنفاق ورفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار، بينما لم يتبق أمامهما سوى القليل من الوقت لتجنيب البلاد خطر التخلف عن السداد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 1.9% لتصل إلى 23.23 دولار للأونصة ولكنها في طريقها للانخفاض الأسبوعي الثالث على التوالي.

وارتفع البلاتين بنسبة 0.2 % إلى 1022.43 دولار ، بينما تقدم البلاديوم بنسبة 0.6 % إلى 1425.61 دولار.