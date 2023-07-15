سعر الذهب العالمي يغلق مرتفعا ويحقق 1.9% مكاسب أسبوعية

أغلق سعر الذهب العالمي على ارتفاع في نهاية تعاملات أمس الجمعة، محققا أكبر مكاسب أسبوعية منذ أبريل بعد ارتفاعه بالقرب من أعلى مستوى له في شهر واحد؛ يأتي ذلك مع تراجع توقعات الأسواق برفع أسعار الفائدة الأمريكية، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وشهد سعر الذهب في المعاملات الفورية تغيراً طفيفاً ليبلغ 1959.81 دولاراً للأوقية (الأونصة) مرتفعاً 1.9% خلال الأسبوع المنقضى.

سعر الذهب عالميا

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة ليصل إلى 1964.00 دولاراً.

ولامس مؤشر الدولار أدنى مستوى له منذ أبريل 2022؛ ما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من الخارج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 24.8091 دولاراً للأوقية، لكنها اتجهت لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ مارس.

كما هبط البلاتين 0.4% إلى 969.08 دولاراً، وكذلك البلاديوم بنسبة 1.1% إلى 1280.62 دولاراً، لكنه اتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.