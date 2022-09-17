سعر الذهب العالمي يغلق مرتفعا.. والمعدن النفيس يتكبد خسارة أسبوعية 2.5%

أغلق سعر الذهب مرتفعا فى الأسواق العالمية فى ختام تعاملات أمس الجمعة، مع توقف صعود الدولار، لكن مكاسب العملة الأمريكية خلال الأسبوع والتوقعات برفع كبير في أسعار الفائدة الأمريكية، أبقت المعدن النفيس دون مستوى 1700 دولار الرئيسي، مما كبده أكبر خسارة أسبوعية في أربعة أسابيع، بحسب وكالة رويترز.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1672.48 دولار للأوقية (الأونصة).

وتقدم سعر الذهب فى العقود الآجلة الأمريكية بنسبة 0.4% عند التسوية إلى 1683.50 دولار.

وقال فيليب ستريبل، كبير محللي الأسواق لدى بلو لاين فيوتشرز في شيكاجو “رأينا الدولار يتحول إلى الهبوط، وتسارع هبوط الأسهم الأمريكية، الأمر الذي ربما يكون قد حفز بعض عمليات الشراء”.

وعند الإغلاق، كان الذهب لا يزال منخفضا بنحو 2.5% خلال الأسبوع، بعدما تراجع في وقت سابق لأدنى مستوى منذ أبريل 2020.

وقال ستريبل إن الذهب لم يستفد من مخاطر الركود المتزايدة في الولايات المتحدة بعد أحدث بيانات اقتصادية “ولم يُنظر إليه حتى كملاذ آمن”.

وحصل المعدن النفيس على بعض الدعم من انخفاض الدولار قبل استقراره، رغم أنه لا يزال في طريقه لتسجيل مكاسب أسبوعية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 1.2% إلى 19.39 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 0.2 % إلى 902.50 دولار، كما انخفض البلاديوم 1.1 % إلى 2112.30 دولار.