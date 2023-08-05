سعر الذهب العالمي يغلق مرتفعا لكنه سجل خسارة أسبوعية 0.9%

أغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع فى نهاية تعاملات أمس الجمعة بعد أن أدى تقرير الوظائف الأمريكية الذي جاء أضعف قليلا من المتوقع إلى انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة مما سمح ببعض الانتعاش للمعدن الأصفر الذي اتجه نحو تسجيل أسوأ أسبوع في شهر ونصف الشهر، وفقا لوكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وعند الإغلاق، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1940.86 دولار للأوقية (الأونصة) لكن سعر الذهب انخفض 0.9 % خلال الأسبوع المنقضى.

سعر الذهب عالميا

وتقدم سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1976.10 دولار.

وقالت وزارة العمل في تقرير الوظائف الذي يحظى بمراقبة عن كثب، إن الوظائف غير الزراعية زادت 187 ألف وظيفة الشهر الماضي. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة قدرها 200 ألف وظيفة.

وبعد صدور بيانات الوظائف، انخفض الدولار 0.5 % مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب أقل كلفة لحاملي العملات الأخرى. وتراجعت عائدات أذون الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوى في تسعة أشهر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 23.58 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.6 % إلى 919.36 دولار.

وتراجع البلاديوم 0.1 % إلى 1256.97 دولار للأوقية.