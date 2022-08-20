سعر الذهب العالمي يغلق على هبوط.. والمعدن النفيس يتكبد خسارة أسبوعية 2.9%

أغلق سعر الذهب العالمى منخفضا أمس الجمعة إذ تراجع للجلسة الخامسة على التوالي في أطول سلسلة خسائر متتالية منذ نوفمبر من العام الماضي ، حيث ضعفت جاذبية المعدن الأصفر مع صعود الدولار ورفع أسعار الفائدة الأمريكية الذى يلوح في الأفق، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب فى المعاملات الفورية 0.6% إلى 1748.58 دولارًا للأوقية، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 28 يوليو في وقت سابق من الجلسة.

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5 % إلى 1762.9 دولار.

وبعد تسجيل مكاسب خلال الأسابيع الأربعة الماضية، انخفضت الأسعار بنسبة 2.9% الأسبوع الماضى، وهى أكبر خسارة منذ 8 يوليو.

وشهدت أسعار الذهب ضغوطا نتيجة عودة الدولار للمكاسب وارتفاع مطرد في عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، مما أدى لانخفاض المعدن الأصفر المقوم بالدولار الذي لا يدر عائدا خلال تعاملات أمس الجمعة.

لكن كريج إرلام كبير محللي السوق لدى أواندا قال “أظهر الذهب بعض المقاومة خلال الأسبوع المنصرم في بعض الأوقات وقد يعود للارتفاع سريعا إذا هدأت زيادة الدولار”.

وقال عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالى (المركزي الأمريكي) يوم الخميس إن البنك المركزي بحاجة إلى مواصلة زيادة أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم المرتفع.

ويتأثر الذهب بشدة بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، والذي يؤدي لزيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.