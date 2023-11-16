سعر الذهب العالمي يصعد وسط توقعات بإنهاء مسار رفع الفائدة الأمريكية

شهد سعر الذهب العالمي ارتفاعا مع قرب نهاية تعاملات اليوم الخميس مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من دورة رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1965.08 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب عالميا

وارتفع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1967.70 دولار.

وقال مات سيمبسون كبير المحللين لدى سيتي إندكس “هدأت التقلبات في أسعار الذهب بعد الإثارة التي أعقبت تقرير التضخم الأمريكي، ويبدو أنه مستقر تماما حول 1960 دولارا على الرغم من محاولة الدولار تعويض بعض خسائره”.

وواصل الدولار مكاسبه مقابل العملات المنافسة بعد بيانات اقتصادية أمريكية قوية، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين في الخارج.

وعززت مؤشرات على تباطؤ التضخم رهانات المستثمرين على أن المركزي الأمريكي قد انتهى من دورة رفع أسعار الفائدة.

ويدعم خفض أسعار الفائدة جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا ويتم اللجوء إليه كأداة للتحوط ضد التضخم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 % إلى 23.65 دولار للأوقية، بعد أن بلغت أعلى مستوياتها في شهرين تقريبا في وقت سابق من الجلسة. وارتفع البلاتين 0.2 % إلى 897.71 دولار. ونزل البلاديوم 0.6 % إلى 1025.80 دولار للأوقية.