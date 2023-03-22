سعر الذهب العالمي يصعد وسط ترقب لتوجهات المركزي الأمريكي بشأن رفع الفائدة

شهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء ولكن تم تداوله في نطاق ضيق نسبيًا بينما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية إلى 1941.10 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد انخفاضه بنسبة 2% في الجلسة السابقة.

سعر الذهب عالميا

وتقدم سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1944.10 دولار.

وفى ختام تعاملات أمس، انخفضت أسعار الذهب 2% مع ارتفاع كبير لعوائد سندات الخزانة، ودفع انحسار المخاوف بشأن أزمة المصارف بعض المستثمرين إلى العودة إلى أصول ذات مخاطر أعلى بينما تترقب الأسواق قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) المقبل بشأن أسعار الفائدة.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 2.1 % إلى 1938.19 دولار للأوقية. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب أيضا 2.1 % ليبلغ 1941.10 دولار عند التسوية.

وسجل المعدن النفيس 2009.59 دولار يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2022، لكنه يتراجع منذ ذلك الحين.

وتعافى التداول على الأصول التي تنطوي على مخاطرة، ومنها الأسهم والنفط، بعد إنقاذ بنك كريدي سويس الذي أدى لانحسار المخاوف من وقوع أزمة مصرفية أكبر. جعل ذلك الذهب، الذي يعتبر تقليديا من الأصول الآمنة في أثناء عدم الاستقرار المالي، أقل جاذبية.

وتتجه الأنظار الآن إلى نتائج اجتماع المركزي الأمريكي، ويتوقع مراقبون أن يحجم البنك عن إقرار زيادة جديدة لأسعار الفائدة.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة الفورية 0.1% إلى 22.39 دولار للأوقية ، بينما ارتفع البلاتين 0.8% إلى 975.99 دولار ، وصعد البلاديوم 1.1% إلى 1372.90 دولار.